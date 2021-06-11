Американські вчені вивчали взаємозв'язок COVID-19 і деменції на тлі зростання неврологічних ускладнень після інфекції, які у деяких пацієнтів тривають місяцями. Поки немає однозначних доказів, що SARS-CoV-2 інфікує мозок безпосередньо, тому вчені ще не розуміють до кінця, як вірус призводить до неврологічних проблем.
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Щоб пояснити кореляцію, вчені використовували штучний інтелект – алгоритм аналізував дані від пацієнтів з COVID-19 і хворобою Альцгеймера.
Таким чином, вони змогли встановити взаємозв'язок генів і білків, пов'язаних з даними станами.
Результати дослідження
На першому етапі вчені не знайшли переконливих доказів того, що SARS-CoV-2 вражає безпосередньо клітини мозку, однак вони визначили тісний зв'язок між SARS-CoV-2 і генами й білками, асоційованими з декількома неврологічними захворюваннями, в першу чергу, з хворобою Альцгеймера.
Крім того, вчені визначили, що COVID-19 може призводити до неврологічних запалень і пошкоджень мікросудин головного мозку, які відносять до ознак хвороби Альцгеймера.
Наразі команда працює над визначенням інформативних біомаркерів і нових терапевтичних цілей, які дозволять швидко визначати людей з групи ризику деменції після COVID-19 і своєчасно призначати їм лікування і профілактику.
Нині деменція та інші нейродегенеративні захворювання не піддаються лікуванню, проте ранні профілактичні заходи і препарати для корекції симптомів можуть уповільнити розвиток хвороби.