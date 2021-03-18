Чи може людина захворіти на коронавірус після вакцинації: Ляшко пояснив нюанси

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, від яких факторів залежить, чи захворіє людина коронавірусом після щеплення.

Віктор Ляшко також пояснив, чому він захворів на коронавірусну інфекцію після щеплення.

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За його словами, і виробники вакцин попереджають, що вакцина не перешкоджає самому факту інфікування.

Швидше за все, ще напруженість імунітету була недостатня для того, щоб перешкоджати розвитку якихось клінічних форм захворювання…. Інша справа, що якщо вже в організмі присутні і циркулюють антитіла, клініка захворювання значно легше, менше ускладнень. І за даними, які отримані виробниками в результаті клінічних випробувань, зокрема вакцини AstraZeneca, Pfizer, до 80% випадків перешкоджає смертельним випадкам після інфікування вірусом,

– сказав Ляшко.

За його словами, інфікування коронавірусом після вакцинації залежить від кількох факторів, а також вірусного навантаження – яка кількість вірусу потрапляє в організм і наскільки в цьому випадку організм в змозі забезпечити захист проти тієї чи іншої дози вірусу, яку він отримав.

"Тут кілька факторів, зокрема зараз весняний період, як говорили раніше, період авітамінозу, тобто ослаблений організм, тому і формування імунологічних реакцій у відповідь на якісь компоненти вакцини здійснюється більш повільно і в меншому обсязі", – зазначив головний санітарний лікар України.

Тобто, чим більше на людину вірусного навантаження, тим більше у неї шансів захворіти. Віктор Ляшко зазначив, що це доведено багатьма науковими роботами, які свідчать про те, що інфікувальні дози багато в чому визначають і характер клінічного перебігу, і всі наступні наслідки після перенесеного захворювання.

Чи можна визначити свій рівень імунітету?

Віктор Ляшко розповів, що на сьогодні є система для визначення рівня імунітету на основі імуноферментного аналізу, який дає можливість в кількісних одиницях визначити стан і напруженість імунітету.

"Кожен виробник дає свої одиниці і свою рекомендацію в плані того, що можна вважати досить високим рівнем, який може перешкоджати захворюванню", – пояснив він.

Статистика інфікування коронавірусом після щеплення в Україні

Віктор Ляшко заявив, що наразі такої статистики в Україні немає, тому що цю вакцину почали застосовувати досить недавно.

Зараз тільки етап першої дози, ще не було другої дози. Але з огляду на дані клінічних випробувань, в принципі, якщо людина потрапляє в цей інкубаційний період, то введення вакцини не перешкоджає розвитку клінічних форм захворювання,

– наголосив він.