Чи може людина заразитись від вакцини

Річ у тім, що вакцина проти COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу. Натомість вона стимулює вироблення імунітету. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплюють кількома вакцинами:

CoronaVac;

Comirnaty від Pfizer/BioNTech;

AstraZeneca;

Moderna.

Всі вони мають різний спосіб дії. Однак жодна з них не може заразити людину COVID-19, наголосили у МОЗ. Розберімося коротко, як працює кожна.

CoronaVac – інактивована вакцина. У її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то не може поширюватись в організмі людини. AstraZeneca – векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь: виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус. Також вакцина містить лише генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус і "дати інструкцію", як боротися з недугою. Вакцини Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм навчає його виробляти захисні антитіла. Сама ж мРНК гине.

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"Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров'ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх "зустрічей" з коронавірусом", – запевнили у МОЗ.

Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19 По-перше, такі випадки трапляються нечасто, здебільшого серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом. Також ви можете захворіти, тому що у вакцини не було достатньо часу виробити захист.



По-друге, кількість випадків зараження серед вакцинованих збільшилася через те, що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції, зауважили у відомстві. Однак якщо ви заразились, будучи вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше. Ризик тяжкого перебігу хвороби у вакцинованих знижується у 15 разів.

Нагадаємо, 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.