Може мати до 40 мутацій: в Африці виявили новий вид COVID-19

Вчені виявили в Африці новий вид коронавірусу, який може містити 40 мутацій. Першого зараженого виявили у Танзанії.

Глава Африканського центру з контролю та профілактики захворювань Джон Нкенгасонг розповів, що новий вид вірусу наразі вивчають у лабораторії у Південно-Африканській республіці.

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За словами вченого, цей вірус змушує турбуватися. Наразі немає жодних даних, чи можуть з ним впоратися наявні вакцини.

Нкенгасонг наголосив, що Танзанія наразі не надає даних про зараження коронавірусом на території країни.

Що ще сказав Нкенгасонг