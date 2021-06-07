Може мати катастрофічні наслідки, – ВООЗ про нові штами коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки. Насамперед через поширення нових штамів коронавірусу.

Нині у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, можна спостерігати значне послаблення карантинних обмежень. Під час брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що це "може мати катастрофічні наслідки".

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Він зауважив, що в країнах з найбільшим доступом до COVID-вакцин спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. Такі країни послаблюють карантинні обмеження, але це потрібно робити обережно, враховуючи циркуляції вірусів.

Гебреєсус додав, що послаблення карантину насамперед може нашкодити ще не вакцинованим людям.

Тедрос Аданом Гебрейсус “Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований”.

До слова, нині, 7 червня, Кабмін встановив нове визначення зеленої зони карантину. Окрім цього, уряд послабив низку обмежень.

Послаблення карантину в Україні: що дозволили

Джерело: Кабмін

При в'їзді на територію України, окрім ПЛР-тесту, дозволили пред'являти експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію.

Ресторанам дозволили працювати цілодобово. Крім того, обов'язкову відстань між столиками зменшили з 2 до 1,5 метра.

Дозволили роботу нічних клубів, організацію концертів та масових заходів. При цьому має бути виділено не менше 4 квадратних метрів площі на одну особу, тобто наповненість залу – не більше двох третин місць. Але ці обмеження не потрібні, якщо усі відвідувачі матимуть негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген чи документ про вакцинацію.

Ще дозволили роботу готелів, кемпінгів і хостелів.

Окрім цього, змінили порядок розсадження людей в кінотеатрах та концертних залах. Тепер має бути так: 2 ряди заповнені, один порожній.