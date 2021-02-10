Мастурбація – частина здорової сексуального життя. Для багатьох першим сексуальним досвідом стає саме вона, а не контакт з партнером.

Хоча люди можуть не хотіти говорити про мастурбацію, соромитися нічого і провину відчувати нема за що. Це роблять люди різного віку і переконань. Загалом, мастурбувати – нормально, навіть якщо це відбувається часто.

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Як часто можна мастурбувати

Деякі люди мастурбують кожен день або частіше, ніж раз на день, а хтось робить це один раз на місяць або один раз на рік. Мастурбувати навіть кілька разів в день абсолютно безпечно, незалежно від того, трапився оргазм чи ні. Є лише одне але: якщо мастурбувати занадто часто, можуть боліти геніталії, але це зазвичай швидко проходить.

Попри міфи про шкоду частої мастурбації, вона не має шкідливого фізичного або емоційного впливу, навіть якщо ви робите це часто. Навпаки, мастурбація має ряд переваг для фізичного і психічного здоров'я, наприклад може допомогти впоратися зі стресом і відчувати себе добре у своєму тілі.

Мастурбація – найбезпечніший секс. Вам не потрібно турбуватися про зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Коли ви мастурбуєте з партнером, ризик передачі або зараження ІПСШ невеликий.

Коли мастурбація може нашкодити

Якщо ви відчуваєте, що мастурбація впливає на ваше соціальне життя, посуває секс або завдає шкоди вашим геніталіям, – зверніться до уролога або сексолога.

Іноді через агресивну мастурбацію, коли чоловік насильно згинає статевий орган, щоб припинити ерекцію, можна зламати член. В цьому випадку потрібно негайно звернутися до хірурга.

І пам'ятайте, що не всім подобається мастурбувати, і немає причин робити це, якщо ви цього не хочете. Так само як і продовжувати вірити в міф про те, що вона може нашкодити.