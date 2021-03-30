Нове дослідження американських вчених показує, що риб'ячий жир приносить користь для здоров'я тільки в тому випадку, якщо у вас відповідний генотип.

Над роботою працювали дослідники з Університету Джорджії, вони вивчали зв'язок приймання риб’ячого жиру та біомаркерів серцево-судинних захворювань.

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Ми знали, що високий рівень омега-3 жирних кислот в крові пов’язаний з нижчим ризиком серцевих захворювань,

– зазначив доцент генетики в Коледжі мистецтв і наук Франкліна – Кайсюн Йє.

АЛЕ! Добавки з риб'ячим жиром не підходять усім – це залежить від вашого генотипу. Якщо у вас є певний генетичний фон, то додавання риб'ячого жиру допоможе знизити рівень тригліцеридів. Але якщо у вас немає правильного генотипу, добавка риб'ячого жиру насправді збільшує рівень тригліцеридів.

Як встановили таку відповідність

Досліджували 4 ліпіди крові (жири), які є біомаркерами серцево-судинних захворювань:

ліпопротеїни високої щільності,

ліпопротеїни низької щільності,

загальний холестерин,

тригліцериди.

Дані для їх вибірки з 70 000 людей взяли з UK Biobank, великомасштабного дослідження, яке мало на меті зібрати генетичну і медичну інформацію півмільйона учасників.

Команда розділила вибірку на 2 групи: тих, хто приймає добавки з риб’ячим жиром (близько 11000), і тих, хто не приймає добавки з риб'ячим жиром.

Потім вони провели сканування всього геному для кожної групи, перевіривши 8 мільйонів генетичних варіантів для порівняння.

Результати дослідження: 3 різних генотипи

Після проведення понад 64 мільйонів тестів їх результати виявили значний генетичний розкид в гені GJB2.

У людей з генотипом AG, які вживали риб'ячий жир, рівень тригліцеридів знижувався.

У осіб з генотипом AA, які вживали риб'ячий жир, рівень тригліцеридів дещо підвищився.

Третій можливий генотип, GG, знайшли у дуже малого числа добровольців.

Крім того, дослідники зауважили, що визначити генотип не так складно, як здається, завдяки міжнародним компаніям, які проводять генетичні тести.

Зауважимо, що попередні дослідження також свідчать про те, що риб'ячий жир не допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням.