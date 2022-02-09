Напевно, кожен з нас чув про "чудодійні" властивості йодної сітки. Існує міф, що вона пришвидшує одужання, позбавляє від йододефіциту та навіть вилікує від гострих респіраторних захворювань. Проте це все не має доказів.

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Нанесення йоду на шкіру ніяк не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися інших симптомів вірусних захворювань. Завдяки зігріваючим властивостям йоду на деякий час посилиться місцева мікроциркуляція крові, але не більше. Вилікувати кашель чи нежить йодна сітка не зможе,

– заявили у МОЗ.

Чи допомагає йодна сітка діагностувати йододефіцит

Деякі люди переконані, що якщо нанести на шкіру йод, то організм нібито сам "покаже", чи вистачає йому цієї речовини. Якщо малюнок швидко зникне – є нестача цього елементу. Тоді нібито йод потрібно наносити частіше. Проте цей спосіб не лише не працює, а й може бути небезпечним.

Що може трапитись, якщо часто наносити йод на шкіру

Якщо часто наносити розчин йоду на шкіру, можуть виникнути висипання, роздратування та опіки.

Особливо вразливі діти: дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може призвести до порушень в роботі щитоподібної залози.

У МОЗ наголошують: при появі симптомів респіраторних захворювань краще звернутися до лікаря та отримати кваліфіковану допомогу. А для попередження йододефіциту лікарі рекомендують регулярно вживати продукти, збагачені йодом – так цей елемент засвоюється значно краще. До прикладу, можна замінити звичайну сіль на йодовану.

Які симптоми можуть свідчити про нестачу йоду в організмі:

відчуття постійної втоми,

слабкість,

депресія,

збільшення щитоподібної залози,

затримка росту та/або інтелектуального розвитку у дітей,

зниження розумової активності у дорослих,

порушення обмінних процесів.

Якщо відчуваєте ці симптоми, зверніться по допомогу до фахівця.