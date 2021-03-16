Вчені вважають, що тимчасові переживання вагітної жінки ніяк не позначаться на дитині. Зате тривалий стрес збільшує ризик захворювань дитини в майбутньому.

Як депресія майбутньої матері впливає на дитину

Сильний тривалий стрес у майбутньої матері збільшує ризик розвитку психічного або фізичного захворювання у дитини. Наприклад, у неї може проявитися синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) або виникнути серцево-судинні захворювання. Також передпологова депресія матері пов'язана з розвитком депресії у дитини в підлітковому віці.

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Точний механізм впливу стресу матері на дитину поки не ясний. Вчені припускають, що у відповідь на стрес організм виділяє гормони, зокрема кортикотропін (CRH), який призводить до підвищення рівня гормону стресу кортизолу. Невелика кількість гормону CRH потрапляє в навколоплідні води та може прискорити зростання плоду.

Депресія - симптоми Смуток або пригнічений настрій більшу частину дня, але особливо вранці.

Втрата інтересу або задоволення від колишніх занять.

Значна втрата або набір ваги, не пов'язані з дієтою.

Проблеми із засипанням або, навпаки, непереборна сонливість.

Слабкість, не енергійність і підвищена стомлюваність.

Почуття нікчемності або невиправдане почуття провини.

Неможливість сконцентруватися і подумати, нерішучість.

Помітна з боку безцільна фізична активність, наприклад, неможливість всидіти на місці, або загальмованість рухів і мови.

Періодичні думки про смерть або самогубство.

Це збільшує шанси на виживання в разі передчасних пологів, але в довгостроковій перспективі може негативно позначитися на здоров'ї.

Що робити, щоб захистити дитину

Депресія може обернутися масою проблем: вагітна жінка перестане приділяти увагу своєму здоров'ю, буде гірше харчуватися. Хронічний стрес збільшує ризик викидня, передчасних пологів і післяродової депресії.

Під час вагітності можна приймати антидепресанти. Ризик вроджених дефектів і інших проблем для немовлят, чиї матері приймають антидепресанти під час вагітності, дуже низький. Крім ліків є ще психотерапія. Можна поєднувати роботу з психотерапевтом і прийманням препаратів.