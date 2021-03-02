Чи може носіння маски нашкодити здоров'ю

Усі люди можуть сказати, що носити маски не дуже приємно і комфортно. Багато людей, особливо ті, хто мають проблеми з диханням, відмовляються їх носити, боячись задихнутися. Наприклад, астматики. Лікарі з США провели власне дослідження і довели, що це не більше ніж міф.

Науковці оприлюднили результати дослідження, яке вони провели з метою довести, що маски не перешкоджають нормальному диханню навіть у людей з бронхіальною астмою.

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Як відбувалося дослідження

Лікарі провели анкетування 223 дорослих і дітей, які звернулися в клініку алергії Університету Мічигану з вересня по жовтень минулого року. Пацієнти відповідали на питання про те, чи була у них діагностовано астма, яку маску носять для захисту від коронавірусу і як довго. Близько половини (46%) учасників повідомили, що страждають астмою.

Автори дослідження провели пульсоксиметрію в стані спокою для вимірювання сатурації (рівня кисню в крові (SpO2)) у всіх добровольців.

Маски не зменшують рівень кисню у крові

В цілому, середнє значення SpO2 становило 98% (нормальний діапазон 93-100%) як в групі учасників з астмою, так і без неї.Фахівці також оцінили вплив різних типів масок на рівень кисню в крові: тканинної, медичної та респіратора №95. Середнє значення SpO2 для перших двох типів склало 98%, для респіратора - 99%.

Тривалість використання захисного засобу не зробила істотного впливу на сатурацію. У тих, хто носив маску протягом години рівень кисню в крові склав 98% у порівнянні з 99% у тих, хто ходив в масці довше години.

Ми не виявили ніякого впливу носіння маски на сатурацію у жодного з пацієнтів, незалежно від того, страждали вони астмою чи ні. Немає ніякого зв'язку із часом носіння маски. Наші висновки переконливо підтверджують дані про те, що носіння всіх типів масок абсолютно безпечне. Сподіваємося, що це заспокоїть пацієнтів з астмою,

– зазначили науковці.