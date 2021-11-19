Перед тим як зробити пірсинг, важливо вибрати перевірений салон з кваліфікованим майстром, який дотримується правил гігієни, а після проколу – дотримуватися рекомендацій щодо догляду за раною.
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Після процедури краще не відвідувати басейн і не чіпати прикрасу для пірсингу, поки не зажило місце проколу. Якщо зробили пірсинг на язику, щоці або губі, то після кожного прийому їжі й перед сном потрібно полоскати рот антисептичним засобом без спирту. При пірсингу на шкірі потрібно очищати місце проколу двічі на день водою з милом.
Як вибрати майстра пірсингу
Майстру пірсингу можна довіряти, якщо він:
- має сертифікат, який підтверджує його навчання та кваліфікацію;
- миє руки перед кожною процедурою;
- використовує нові одноразові рукавички для кожного клієнта, а також одноразові голки та стерилізовані інструменти;
- використовує стерилізовані або одноразові пістолети для проколювання вух.
Пірсинг не викликає рак, але можуть бути інші проблеми
Пірсинг не підвищує ризик раку. Але є ризик, що розвинуться ускладнення. До них відносяться:
- алергічні реакції. Алергію викликають деякі прикраси, особливо вироби з нікелю, тому важливо заздалегідь проконсультуватися з майстром та підібрати гіпоалергенні метали;
- ускладнення з боку ротової порожнини. Через пірсингу на язику можна зламати зуби та пошкодити ясна, а набряк язика після проколу може заважати жувати та ковтати;
- шкірні інфекції. Через них після проколу з'являються почервоніння, біль, набряк та гнійні виділення;
- інші проблеми зі шкірою. Пірсинг може призвести до утворення шрамів і келоїдів – нерівностей, які виникають через надмірне розростання рубцевої тканини;
- хвороби, які передаються через кров. Якщо обладнання, яке використовують для пірсингу, забруднене зараженою кров'ю, людина може заразитися гепатитом B, С та ВІЛ. У перевірених салонах такого не станеться, бо там усі інструменти обробляються у стерилізаторі, а майстри використовують одноразові розхідники;
- травма. Прикраси можуть випадково зачепитися за одяг та вирватися, через це будуть потрібні шви чи інше лікування.