Дослідники з Копенгагенського університету припустили, що регулярне відвідування сауни та плавання в холодній воді можуть вплинути на здатність бурого жиру спалювати енергію і виробляти тепло, тим самим "привчаючи" організм комфортно переносити як сильну спеку, так і холод.

Також на тему: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Дослідження користі сауни та загартовування

У дослідженні брали участь 8 молодих чоловіків, які протягом 2 років раз на тиждень практикували плавання в холодній воді та сауну, або тільки "моржування". Ще 8 учасників тієї ж вікової групи були включені в контрольну групу, вони не мали цих процедур.

Вчені припускали, що у любителів крижаної води та гарячої сауни збільшиться обсяг бурого жиру, однак за результатами дослідження вони побачили інший ефект: у добровольців значно покращилася терморегуляція. Щоб оцінити вплив таких процедур на стійкість до холоду, добровольців з обох груп попросили занурити руку в крижану воду на 3 хвилини.

Сауна та загартовування зменшує ризик порушень обміну речовин

У порівнянні з контрольною групою у всіх учасників були виявлені мінімальні зміни пульсу та артеріального тиску. У них також була вище температура шкіри, що свідчить про вищий рівень адаптації до втрати тепла в організмі.

При впливі холоду активність бурої жирової тканини збільшувалася в обох групах, однак у любителів "моржування" і сауни було краще вироблення тепла і витрата енергії.

Вчені також оцінили терморегуляцію в організмі у всіх учасників протягом дня при комфортній температурі. Виявилося, що у прихильників контрастних процедур температура тіла в середньому нижча, що потенційно є ознакою адаптації до спеки завдяки частого відвідування сауни.

Автори дослідження відзначили, що ці висновки не можна вважати остаточними через невелику вибірку учасників. Однак ці результати вказують на те, що підвищення активності бурої жирової тканини може значно знизити ризик порушень метаболізму.