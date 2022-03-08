Але короткочасний переляк до розриву серцевого м'яза призвести не може. Однак це може статися внаслідок гострого серцевого нападу чи травми.

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У цьому випадку з'являться симптоми: біль у грудях, непритомність та розтяг яремної вени. У групі ризику перебувають жінки, люди старші 60 років, люди, які мають підвищений тиск.

Попри те, що це явище є рідкістю, у 2020 році було описано п'ять таких смертельних наслідків. Причинами смерті у чотирьох випадках стала аритмія, а у п'ятому – розрив серцевого м'яза.

Занадто довгий страх може бути небезпечним

Тривалий стрес, який виникає через переживання і страх, може негативно вплинути на організм. Якщо лякатися занадто часто або довго, стрес може стати хронічним і викликати проблеми зі здоров'ям.

Тривала дія адреналіну може стати причиною прискореного серцебиття, високого кров'яного тиску, занепокоєння, втрати ваги, надмірного потовиділення. У поодиноких випадках адреналіну може виділитися настільки багато, що серце не витримає і людина помре.

При цьому експерти вважають, що періодичні викиди адреналіну можуть бути корисними, оскільки призводять до покращення розумових функцій. Виходить, що довгий і постійний страх отруює наш стан і повільно вбиває нас.

Як побороти страх