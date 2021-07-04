До чого тут гастрит і хелікобактер пілорі

Так, сімейна лікарка, учасниця спільноти Свій.Док Марія Гунькало розповіла, що на сьогодні науково не встановлено зв'язку між бактерією HP і різними шкірними проблемами, зокрема, акне, атопічним дерматитом та іншими захворюваннями шкіри.

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Водночас після лікування НР гастриту у деяких пацієнтів з акне є тимчасове покращення, тому що бактерії, які розмножуються в сальних залозах є чутливими до антибіотиків від хелікобактеру.

Інші види гастриту, наприклад аутоімунний, може призводити по порушення всмоктування мікроелементів, що веде до дефіцитних станів (заліза, вітаміну В12), неспецифічними проявами яких є: зміна еластичності, гіперпігментація, сухість, свербіж.

Захворювання печінки, які дійсно можуть мати прояви на шкірі

Гепатити (вірусні, токсичні, алкогольні, автоімунні).

Цироз (в тому числі первинний біліарний – ПБЦ).

Первинний склерозуючий холангіт

Які ознаки можуть бути?⠀

Свербіж (при холестазі, гепатиті С)

Колір (жовтяниця, бурий відтінок при ПБЦ)

Ксантоми – це ураження шкіри, спричинене накопиченням жиру в клітинах. Можуть бути пов'язані з печінкою (ліпідним обміном), а можуть ні.

Судинні зірочки – бувають при портальній гіпертензії, хоча інших причин більше – спадкові, набуті при ендокринологічних, автоімунних патологіях, травматичні та ін.

Геморагічні плями.

Пальмарна еритема (долонна) – може бути нормою в деяких людей, або ознакою якогось захворювання. У 23% людей з цирозом зустрічається цей симптом.⠀

Щодо жовчного міхура, "засій жовчі, дискінезії, гіпофункції" і інші стани – НЕ є причиною висипань, – переконує лікарка.

Крім того, Марія Гунькало наголосила, що "шлаки" не існуюче поняття в сучасній медицині, а тому не треба "чистити" штучно організм різноманітними "чистками" організму, "розвантажувальними" днями чи детокс системами.