Чи може шкіра розповісти про стан травної системи
Джерело:блог Марії Гунькало
Зв'язок захворювань травного тракту і шкіри є досить дискусійною темою, є люди, які досі переконані, що акне – це причина поганої роботи кишківника, але провідні дослідження спростовують таку гіпотезу. Водночас є певні шкірні стани, які дійсно можуть розповісти трохи більше про ваш ШКТ.
До чого тут гастрит і хелікобактер пілорі
Так, сімейна лікарка, учасниця спільноти Свій.Док Марія Гунькало розповіла, що на сьогодні науково не встановлено зв'язку між бактерією HP і різними шкірними проблемами, зокрема, акне, атопічним дерматитом та іншими захворюваннями шкіри.
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Водночас після лікування НР гастриту у деяких пацієнтів з акне є тимчасове покращення, тому що бактерії, які розмножуються в сальних залозах є чутливими до антибіотиків від хелікобактеру.
Інші види гастриту, наприклад аутоімунний, може призводити по порушення всмоктування мікроелементів, що веде до дефіцитних станів (заліза, вітаміну В12), неспецифічними проявами яких є: зміна еластичності, гіперпігментація, сухість, свербіж.
Захворювання печінки, які дійсно можуть мати прояви на шкірі
- Гепатити (вірусні, токсичні, алкогольні, автоімунні).
- Цироз (в тому числі первинний біліарний – ПБЦ).
- Первинний склерозуючий холангіт
Які ознаки можуть бути?⠀
- Свербіж (при холестазі, гепатиті С)
- Колір (жовтяниця, бурий відтінок при ПБЦ)
- Ксантоми – це ураження шкіри, спричинене накопиченням жиру в клітинах. Можуть бути пов'язані з печінкою (ліпідним обміном), а можуть ні.
- Судинні зірочки – бувають при портальній гіпертензії, хоча інших причин більше – спадкові, набуті при ендокринологічних, автоімунних патологіях, травматичні та ін.
- Геморагічні плями.
- Пальмарна еритема (долонна) – може бути нормою в деяких людей, або ознакою якогось захворювання. У 23% людей з цирозом зустрічається цей симптом.⠀
Щодо жовчного міхура, "засій жовчі, дискінезії, гіпофункції" і інші стани – НЕ є причиною висипань, – переконує лікарка.
Крім того, Марія Гунькало наголосила, що "шлаки" не існуюче поняття в сучасній медицині, а тому не треба "чистити" штучно організм різноманітними "чистками" організму, "розвантажувальними" днями чи детокс системами.