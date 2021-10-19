Роль переохолодження в тому, що воно знижує захисні сили організму і може спровокувати хворобу сечовивідних шляхів. Інфекція зазвичай розвивається, коли бактерії потрапляють в уретру.

Читайте також: Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, що заважають схуднути

Чому відбувається зараження

Не помитися перед сексом. Під час сексу бактерії з сідниць можуть потрапити на геніталії. А митися після вагінального сексу не обов'язково, тому що вагіна очищається сама.

Використовувати ароматизовані мило або дезодорант, які подразнюють уретру;

Неправильно витиратися туалетним папером після дефекації.

З уретри бактерії можуть піднятися вище в сечовий міхур і викликати цистит, а потім потрапити в нирки.

Запальні захворювання органів малого таза викликають бактерії, які з піхви або шийки матки поширюються в матку, маткові труби і яєчники. Найчастіше це інфекції, які передаються статевим шляхом, наприклад хламідіоз, гонорея або мікоплазма, але навіть нешкідливі бактерії можуть потрапити в репродуктивні органи.

Ризик хвороби вищий, якщо у людини більше одного сексуального партнера або у жінки була пошкоджена шийка матки, наприклад після пологів, викидня, аборту або введення внутрішньоматкової спіралі.

Як знизити ризик хвороб сечостатевої системи