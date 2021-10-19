Чи може сидіння на холодному викликати цистит
Джерело:Mayo Clinic
Може, але тільки побічно, як фактор ризику. Просто переохолодження без дії мікробів або вірусів не викликає гінекологічні та урологічні хвороби. Якщо немає інфекції – немає хвороби.
Роль переохолодження в тому, що воно знижує захисні сили організму і може спровокувати хворобу сечовивідних шляхів. Інфекція зазвичай розвивається, коли бактерії потрапляють в уретру.
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Чому відбувається зараження
- Не помитися перед сексом. Під час сексу бактерії з сідниць можуть потрапити на геніталії. А митися після вагінального сексу не обов'язково, тому що вагіна очищається сама.
- Використовувати ароматизовані мило або дезодорант, які подразнюють уретру;
- Неправильно витиратися туалетним папером після дефекації.
З уретри бактерії можуть піднятися вище в сечовий міхур і викликати цистит, а потім потрапити в нирки.
Запальні захворювання органів малого таза викликають бактерії, які з піхви або шийки матки поширюються в матку, маткові труби і яєчники. Найчастіше це інфекції, які передаються статевим шляхом, наприклад хламідіоз, гонорея або мікоплазма, але навіть нешкідливі бактерії можуть потрапити в репродуктивні органи.
Ризик хвороби вищий, якщо у людини більше одного сексуального партнера або у жінки була пошкоджена шийка матки, наприклад після пологів, викидня, аборту або введення внутрішньоматкової спіралі.
Як знизити ризик хвороб сечостатевої системи
- пити багато води. Вона допомагає розбавити сечу і сприяє частому сечовипусканню, при цьому бактерії вимиваються з сечовивідних шляхів до того, як може початися інфекція;
- ходити в туалет, як тільки вам потрібно, і завжди повністю спорожняти сечовий міхур;
- добре і часто мити руки;
- після дефекації витирати анальну область спереду назад. Це потрібно, щоб бактерії не потрапили з анальної області в піхву та уретру;
- використовувати презервативи кожного разу, коли займаєтеся сексом;
- обмежити кількість сексуальних партнерів;
- якомога швидше спорожнити сечовий міхур після сексу. Також вчені рекомендують відразу випити повний стакан води, щоб позбутися від бактерій;
- щодня мити шкіру навколо піхви та ануса. Ніжна шкіра навколо цих ділянок може подразнюватись, тому митися потрібно акуратно і використовувати м'яке нейтральне мило.