Чи може сидіння на холодному викликати цистит

19 жовтня 2021 , 10:59
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Джерело:

Mayo Clinic

Може, але тільки побічно, як фактор ризику. Просто переохолодження без дії мікробів або вірусів не викликає гінекологічні та урологічні хвороби. Якщо немає інфекції – немає хвороби.

Роль переохолодження в тому, що воно знижує захисні сили організму і може спровокувати хворобу сечовивідних шляхів. Інфекція зазвичай розвивається, коли бактерії потрапляють в уретру.

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Чому відбувається зараження

  • Не помитися перед сексом. Під час сексу бактерії з сідниць можуть потрапити на геніталії. А митися після вагінального сексу не обов'язково, тому що вагіна очищається сама.
  • Використовувати ароматизовані мило або дезодорант, які подразнюють уретру;
  • Неправильно витиратися туалетним папером після дефекації.

З уретри бактерії можуть піднятися вище в сечовий міхур і викликати цистит, а потім потрапити в нирки. 

Запальні захворювання органів малого таза викликають бактерії, які з піхви або шийки матки поширюються в матку, маткові труби і яєчники. Найчастіше це інфекції, які передаються статевим шляхом, наприклад хламідіоз, гонорея або мікоплазма, але навіть нешкідливі бактерії можуть потрапити в репродуктивні органи.

Ризик хвороби вищий, якщо у людини більше одного сексуального партнера або у жінки була пошкоджена шийка матки, наприклад після пологів, викидня, аборту або введення внутрішньоматкової спіралі.

Як знизити ризик хвороб сечостатевої системи

  • пити багато води. Вона допомагає розбавити сечу і сприяє частому сечовипусканню, при цьому бактерії вимиваються з сечовивідних шляхів до того, як може початися інфекція;
  • ходити в туалет, як тільки вам потрібно, і завжди повністю спорожняти сечовий міхур;
  • добре і часто мити руки;
  • після дефекації витирати анальну область спереду назад. Це потрібно, щоб бактерії не потрапили з анальної області в піхву та уретру;
  • використовувати презервативи кожного разу, коли займаєтеся сексом;
  • обмежити кількість сексуальних партнерів;
  • якомога швидше спорожнити сечовий міхур після сексу. Також вчені рекомендують відразу випити повний стакан води, щоб позбутися від бактерій;
  • щодня мити шкіру навколо піхви та ануса. Ніжна шкіра навколо цих ділянок може подразнюватись, тому митися потрібно акуратно і використовувати м'яке нейтральне мило.
Автор: Олександр Бевза