Тривога – це захисний механізм і життєво важлива частина життя кожної людини. Що цікаво, тривога має свої корисні функції. Більше про це – читайте далі.

Тривога – це емоція, яка виникає, коли людина очікує або передбачає, що може статися щось неприємне, написала лікар-психіатр Надь Беата.

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Понад 28% людей хоч би раз у житті відчували симптоми тривожного розладу (ТР). Водночас тривога має і свої корисні функції.

У чому полягає користь тривоги

Захисна або попереджувальна

Тривога – це реакція на небезпеку. Основне її завдання є попередження про потенційні загрози і дає можливість уникнути їх чи відповісти на них.

Мотиваційна і спонукальна

Тривога може спонукати нас до вирішення складних викликів. "Правильна" кількість тривоги може допомогти нам досягти кращих результатів, стимулювати нас до дій та розвитку. Тривога може допомогти нам почуватись більш підготовленими до зустрічі із проблемами,

– написала лікарка.

Адаптаційна

Тривога допомагає швидко змінювати свою поведінку та пристосовуватись до нових, а й інколи неочікуваних, змін та умов життя. Це сприяє захисту та самозбереженню.



Тривога може бути корисною / Фото: Getty Images

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"Але, як тільки тривога стає довготривалою та вираженою, це порушує соціальне функціонування, якість життя, викликає неприємні фізичні проблеми… можна говорити про патологічну тривогу, а не нормальну", – наголосила психіатр.

Є люди, які є більш тривожними, ніж інші. Цю особливість вони отримали через певні біологічні та генетичні фактори.

І це не робить їх поганими чи хворими- ми всі різні та особливі по своєму. Навпаки, дуже часто ця тривожна риса може їм бути в плюс і допомагати у житті,

– зазначила медик.