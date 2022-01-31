Тож дані про те, що вакцинація викликає безпліддя – неправдиві. Про це повідомила фахівчиня з репродуктивної медицини Вікторія Мале з Імперського коледжу Лондона. Вона назвала дослідження, проведені в США та Норвегії, які відстежували жіночі цикли, "заспокійливими".

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Як вакцинація впливає на менструацію

Вона ознайомилася з дослідженнями за допомогою спеціальної програми. У ньому 2400 із майже 4000 жінок були вакциновані. Інші – не робили щеплення проти COVID-19.

Виявилось, що перша доза препарату не впливала на менструальні цикли. Після другої дози менструація настала в середньому на півдня пізніше.\

Варто знати. Менструальний цикл рахується від першого дня менструації до першого дня наступної. Невеликі коливання нормальні. Тимчасові зміни можуть викликати стрес, дієта і навіть фізичні вправи.

Найбільша затримка була у 358 жінок, які отримали обидва щеплення в межах одного циклу. Менструація у них почалася більш як за два дні. Усередині цієї групи – 11% жінок заявили, що критичні дні також тривали значно довше.

У всіх жінок усе нормалізувалось після двох циклів.

Зміни до або після вакцинації

В іншому дослідженні у 5 688 норвезьких жінок запитали, чи помітили якісь зміни до або після вакцинації. Результати такі:

38% повідомили про порушення до вакцинації;

39% – після першої дози;

41% жінок повідомили про зміни після другої ін'єкції.

Найчастішою зміною, про яку повідомили, була більша кровотеча. Проте критичного також нічого не виникало. Через невелику кількість часу це відновлювалося.

Зміни менструації відбуваються після вакцинації, але вони дуже малі в порівнянні з природними коливаннями. Ба більше, вони досить швидко зникають,

– наголосила Мале.

За її словами, той факт, що така проблема існує, ніяк не пов'язана з раніше неправдивою інформацією про репродуктивне здоров'я. Зокрема, мовиться про те, що вакцинація проти коронавірусу аж ніяк не може спровокувати безпліддя.