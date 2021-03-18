Сьогодні не можна точно сказати, від чого залежать можливі ефекти вакцинації проти коронавірусу на постковідний синдром. Але є деяка обнадійлива інформація.

Вакцинація та постковідний синдром

Невелике дослідження показує, що після вакцинації полегшується більше симптомів постковідного синдрому, ніж без неї. 44 учасники дослідження пройшли вакцинацію, 22 залишилися нещепленими.

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Через місяць після вакцинації у щеплених людей зафіксували полегшення 23% симптомів постковідного синдрому, перебіг 5% симптомів погіршився. У невакцинованих вчені спостерігали полегшення 15% симптомів, 14% стали важчими.

Учасники цього дослідження були щеплені вакцинами Pfizer-BioNTech або Oxford-AstraZeneca. Відмінностей в дії різних вакцин на перебіг "довгого ковіду" не спостерігався.

Точних відповідей, чому після щеплення перебіг постковідного синдрому може поліпшуватися, сьогодні немає.

Інші дослідження

Survivor Corps, велика спільнота людей, які принесли COVID-19, провели свій невеликий огляд, повідомляє The New York Times. З 577 опитаних після вакцинації відчули себе краще 225, гірше – 82, стан не змінився у 270 осіб.

На початку березня інфекціоніст з Колумбійського університету Даніел Гріффін (Daniel Griffin) сказав The Verge, що полегшення після щеплення відчувають близько в 40% його пацієнтів з "довгим ковідом".