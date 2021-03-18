Чи може вакцинація зменшити симптоми постковідного синдрому

Джерело:medRxiv
Сьогодні не можна точно сказати, від чого залежать можливі ефекти вакцинації проти коронавірусу на постковідний синдром. Але є деяка обнадійлива інформація.
Невелике дослідження показує, що після вакцинації полегшується більше симптомів постковідного синдрому, ніж без неї. 44 учасники дослідження пройшли вакцинацію, 22 залишилися нещепленими.
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Через місяць після вакцинації у щеплених людей зафіксували полегшення 23% симптомів постковідного синдрому, перебіг 5% симптомів погіршився. У невакцинованих вчені спостерігали полегшення 15% симптомів, 14% стали важчими.
Учасники цього дослідження були щеплені вакцинами Pfizer-BioNTech або Oxford-AstraZeneca. Відмінностей в дії різних вакцин на перебіг "довгого ковіду" не спостерігався.
Точних відповідей, чому після щеплення перебіг постковідного синдрому може поліпшуватися, сьогодні немає.
Survivor Corps, велика спільнота людей, які принесли COVID-19, провели свій невеликий огляд, повідомляє The New York Times. З 577 опитаних після вакцинації відчули себе краще 225, гірше – 82, стан не змінився у 270 осіб.
На початку березня інфекціоніст з Колумбійського університету Даніел Гріффін (Daniel Griffin) сказав The Verge, що полегшення після щеплення відчувають близько в 40% його пацієнтів з "довгим ковідом".