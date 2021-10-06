Як велосипед може нашкодити чоловікам

Їзда на велосипеді може привести до проблем з ерекцією. На думку вчених, сидіння постійно тисне на область між геніталіями й анусом; цей тиск може пошкодити нерви та тимчасово уповільнити кровотік в промежині й в підсумку викликати еректильну дисфункцію.

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У дослідженні ризик був вище серед чоловіків, які займалися велоспортом понад три години на тиждень. Однак в іншому дослідженні вчені не виявили чіткого зв'язку між їздою на велосипеді та проблемами з ерекцією.

Як зменшити негативний вплив велосипеда

Якщо турбують можливі ризики, вчені пропонують зосередитися на виборі правильного велосипеда. Ось на що варто звернути увагу:

Форма сідла . В одному дослідженні з'ясували, що вузькі сидіння і сидіння з V-подібною формою носа знижують надходження кисню до статевого члена. Тому краще вибирати широке сідло з м'якою підкладкою, яка поглинає ударне навантаження. Також вчені рекомендують вибирати сидіння з довжиною носа не більш 6 сантиметрів;

. В одному дослідженні з'ясували, що вузькі сидіння і сидіння з V-подібною формою носа знижують надходження кисню до статевого члена. Тому краще вибирати широке сідло з м'якою підкладкою, яка поглинає ударне навантаження. Також вчені рекомендують вибирати сидіння з довжиною носа не більш 6 сантиметрів; Висота керма . Краще встановлювати його нижче рівня сідла. Якщо встановити кермо паралельно сидіння або вище, це збільшує ризик еректильної дисфункції;

. Краще встановлювати його нижче рівня сідла. Якщо встановити кермо паралельно сидіння або вище, це збільшує ризик еректильної дисфункції; Тип велосипеда. Якщо вас турбує біль у спині, шиї або інші проблеми, які заважають регулярно кататися на велосипеді, можна вибрати для поїздок лежачі велосипеди. На ньому людина перебуває в положенні лежачи, яке не викликає різкого зниження подачі кисню до статевого члена, як при їзді на звичайному велосипеді.

Якщо після поїздок на велосипеді виникає поколювання або оніміння в статевому члені, потрібно припинити кататися на тиждень або два. Крім того, можна робити перерви під час тривалих поїздок і надягати велосипедні шорти з м'якою підкладкою для додаткового захисту промежини. Також по можливості потрібно скоротити їзду на велосипеді до трьох годин на тиждень.

Їзда на велосипеді – це корисний вид фізичної активності, не бійтеся кататися. Просто потрібно бути акуратними та дотримуватися рекомендацій.