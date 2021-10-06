Чи може велосипед нашкодити чоловічому здоров'ю

Їзда на велосипеді не становить серйозної загрози для чоловічого здоров'я. Якщо дотримуватися правил безпеки, то велосипед принесе тільки користь.

Як велосипед може нашкодити чоловікам

Їзда на велосипеді може привести до проблем з ерекцією. На думку вчених, сидіння постійно тисне на область між геніталіями й анусом; цей тиск може пошкодити нерви та тимчасово уповільнити кровотік в промежині й в підсумку викликати еректильну дисфункцію.

Також на тему: Часте сечовипускання: причини та лікування

У дослідженні ризик був вище серед чоловіків, які займалися велоспортом понад три години на тиждень. Однак в іншому дослідженні вчені не виявили чіткого зв'язку між їздою на велосипеді та проблемами з ерекцією.

Як зменшити негативний вплив велосипеда

Якщо турбують можливі ризики, вчені пропонують зосередитися на виборі правильного велосипеда. Ось на що варто звернути увагу:

Форма сідла . В одному дослідженні з'ясували, що вузькі сидіння і сидіння з V-подібною формою носа знижують надходження кисню до статевого члена. Тому краще вибирати широке сідло з м'якою підкладкою, яка поглинає ударне навантаження. Також вчені рекомендують вибирати сидіння з довжиною носа не більш 6 сантиметрів;

. В одному дослідженні з'ясували, що вузькі сидіння і сидіння з V-подібною формою носа знижують надходження кисню до статевого члена. Тому краще вибирати широке сідло з м'якою підкладкою, яка поглинає ударне навантаження. Також вчені рекомендують вибирати сидіння з довжиною носа не більш 6 сантиметрів; Висота керма . Краще встановлювати його нижче рівня сідла. Якщо встановити кермо паралельно сидіння або вище, це збільшує ризик еректильної дисфункції;

. Краще встановлювати його нижче рівня сідла. Якщо встановити кермо паралельно сидіння або вище, це збільшує ризик еректильної дисфункції; Тип велосипеда. Якщо вас турбує біль у спині, шиї або інші проблеми, які заважають регулярно кататися на велосипеді, можна вибрати для поїздок лежачі велосипеди. На ньому людина перебуває в положенні лежачи, яке не викликає різкого зниження подачі кисню до статевого члена, як при їзді на звичайному велосипеді.

Якщо після поїздок на велосипеді виникає поколювання або оніміння в статевому члені, потрібно припинити кататися на тиждень або два. Крім того, можна робити перерви під час тривалих поїздок і надягати велосипедні шорти з м'якою підкладкою для додаткового захисту промежини. Також по можливості потрібно скоротити їзду на велосипеді до трьох годин на тиждень.

Їзда на велосипеді – це корисний вид фізичної активності, не бійтеся кататися. Просто потрібно бути акуратними та дотримуватися рекомендацій.