Чи може від стресу підвищуватись температура

У деяких людей під час стресу дійсно підвищується температура тіла. Так проявляється психогенна лихоманка.

Психогенна лихоманка – психосоматичне захворювання, яке пов'язане з гострим чи хронічним стресом. Проте точний механізм її виникнення остаточно не вивчений.

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Якщо у людини регулярно піднімається температура без причини, можна вести журнал, щоб фіксувати симптоми лихоманки і відстежити динаміку. Якщо незрозуміла лихоманка зберігається кілька тижнів, потрібно звернутися до психіатра і розповісти про свої спостереження.

Психогенна лихоманка – що це? Це підвищення температури тіла вище 37 градусів за Цельсієм під час гострого або хронічного стресу. При цьому у людини немає типових причин лихоманки, наприклад, застуди або інфекції, але іноді при стресі крім підвищеної температури виникають озноб, втома і почервоніння шкіри.

Чому підвищуються температура тіла через стрес

Вчені точно не знають, чому виникає психогенна лихоманка. Є дві версії: або мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес, або гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та викликають лихоманку. Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці та частіше зустрічаються у жінок.

Що робити

Психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами, такими як аспірин або ібупрофен, навіть якщо вони діють на зниження температури.

Зазвичай така лихоманка короткочасна і минає без лікування. Але якщо вона з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром: він підкаже, як знизити рівень стресу, і при необхідності призначить лікування.