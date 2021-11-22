Ймовірність тромбозу складає 0,002% у людей віком до 50 років, і 0,001% – у віці від 50 років. Водночас тромби частіше можуть утворитися якраз під час важкого і легкого перебігу COVID-19.
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Річ у тім, що коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. Ці показники значно вищі, ніж через вакцинацію.
Що кажуть вчені
Зокрема, за даними дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, приблизно 20 – 30% пацієнтів, які важко перенесли COVID-19, мають тромботичні ускладнення.
Також тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19.
Саме тому ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим та не є співмірним із можливим ризиком розвитку тромбозу від вакцинації, яка, між іншим, надійно захищає людину від цього та інших негативних наслідків коронавірусної хвороби,
– наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.
Коронавірус у світі
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
- Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.