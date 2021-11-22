Ймовірність тромбозу складає 0,002% у людей віком до 50 років, і 0,001% – у віці від 50 років. Водночас тромби частіше можуть утворитися якраз під час важкого і легкого перебігу COVID-19.

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Річ у тім, що коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. Ці показники значно вищі, ніж через вакцинацію.

Що кажуть вчені

Зокрема, за даними дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, приблизно 20 – 30% пацієнтів, які важко перенесли COVID-19, мають тромботичні ускладнення.

Також тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19.

Саме тому ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим та не є співмірним із можливим ризиком розвитку тромбозу від вакцинації, яка, між іншим, надійно захищає людину від цього та інших негативних наслідків коронавірусної хвороби,

– наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Увага! Раніше науковці встановили, що частота тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca становить 11 випадків на 100 тисяч щеплень, що є вкрай рідко.

Коронавірус у світі

Джерело: Університет Гопкінса