Для роботи біоштучної нирки не потрібно жодних насосів чи зовнішніх джерел живлення. Вона функціонуватиме лише під тиском крові.

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Проблеми, пов’язані з хворобою нирок

Нирки виконують в організмі кілька життєво важливих функцій. Найперше вони відфільтровують токсини і продукти життєдіяльності з крові, а також регулюють кров'яний тиск, концентрацію електролітів та інших рідин організму. Але коли ці органи виходять з ладу, у наслідку утруднюється відтворення усіх цих процесів.

У такому випадку пацієнтам приписують діаліз. Однак він займає дуже багато часу і це не дуже зручно. Іншим рішенням є пересадка нирки, але для запобігання її відторгнення потрібні імунодепресанти, що несе небезпеку для людини.

Біоштучна нирка

Дослідники з Фармацевтичної школи при Каліфорнійському університеті у Сан-Франциско розробили біоштучну нирку для імплантації, яка здатна виконувати основні функції органу без застосування імунодепресантів або часто потрібних антикоагулянтів.

Пристрій складається з 2 основних частин:

Гемофільтра , який містить кремнієві напівпровідникові мембрани для видалення з крові продуктів життєдіяльності;

, який містить кремнієві напівпровідникові мембрани для видалення з крові продуктів життєдіяльності; Біореактора, що має сконструйовані клітини ниркових канальців, які регулюють обсяг води, електролітний баланс та інші метаболічні функції. Мембрани також захищають ці клітини від атак імунної системи пацієнта.



Біоштучна нирка / Фото The Kidney Project

Під час імплантації біоштучну нирку з’єднують з 2 основними артеріями людини: одна з них транспортує кров для фільтрації, а інша переносить відфільтровану кров назад в організм. Також пристрій з’єднаний з сечовим міхуром, де продукти життєдіяльності відкладаються у вигляді сечі.



Біоштучну нирку з'єднують з двома артеріями та сечовим міхуром / Фото The Kidney Project

Грошовий приз за розробку

За свої зусилля дослідників нагородили призом у розмірі 650 000 доларів США від KidneyX – державно-приватного об’єднання, метою якого є прискорення інновацій у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань нирок. Найближчим часом команда планує приступити до доклінічного тестування, а потім і до клінічних випробувань.

Команда вчених розробила біоштучну нирку: дивіться відео