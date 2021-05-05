Чому виникає вагітність від кількох чоловіків

У кожному менструальному циклі у жінки зазвичай розвивається одна яйцеклітина, яка після овуляції живе 24 години. Вагітність трапиться, якщо сперматозоїд зустрінеться з нею в цей час. Сперма може зберігатися в маткових трубах до семи днів після статевого акту.

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Буває, що запліднена яйцеклітина з якихось причин ділиться на дві й виходять однояйцеві близнюки. Вони завжди однієї статі та виглядають як копії один одного. Шанс народити таких 1 до 250.

Іноді під час овуляції з яєчників виходить більше однієї яйцеклітини. Якщо кожна з них зустрінеться зі своїм сперматозоїдом, жінка народить двійню або трійню. Це будуть різнояйцеві близнюки, тому що кожен виросте зі своєї пари яйцеклітина плюс сперматозоїд.

Різнояйцеві близнюки народжуються частіше, вони можуть бути різної статі та схожі один на одного, як звичайні брат і сестра. Народити таких близнюків можна від кількох батьків. По-науковому це називають гетеропатернальною суперфекундацією.

Як часто таке буває

Джерело: Medical News Today

Немає точної статистики, наскільки поширена вагітність від двох чоловіків відразу. Але в американській базі 1992 року з тестами на батьківство, яка містить 39 000 записів, 2,4% близнюків були зведеними. Деякі дослідники вважають, що частоту таких випадків недооцінюють хоча б тому, що не всі роблять тест на батьківство. Інші вважають, що статистика з часом може зростати через доступність генетичних тестів.

У науковій літературі та в ЗМІ повідомлення про таку вагітності час від часу. Наприклад, в штаті Нью-Джерсі США мати близнюків подала документи на виплату аліментів, але тест на батьківство показав, що її колишній партнер зобов'язаний платити тільки за одну дитину. Після цього жінка зізналася, що займалася сексом з іншим чоловіком протягом того ж тижня, коли були зачаті її близнюки. Схожі випадки були й в інших країнах.