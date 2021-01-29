Можете істерити ще довго: Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють
В Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник-V". Препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань і не довів свою ефективність.
Джерело: 24 канал
Жодні обурення щодо російської вакцини від COVID-19 не змінять думку Кабміну. Про це на брифінгу наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Російської вакцини не буде в Україні
Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію щодо реєстрації вакцини "Супутник-V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде",
– запевнив очільник МОЗ.
Степанов додав, що Україна використовуватиме ті вакцини, які зареєстровані в Україні або світі, препарати, які пройдуть всі стадії клінічних випробувань.
Що відомо про вакцину "Супутник- V"
- Двокомпонентна векторна вакцина від COVID-19, яку розробили на території Росії.
- Наразі вона проходить клінічні випробування. Однак її ефективність ще не підтвердили.
- Половина росіян (58%) не готова робити щеплення від коронавірусу, використовуючи цей препарат.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником-V", скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль
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