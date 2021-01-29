Можете істерити ще довго: Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють

В Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник-V". Препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань і не довів свою ефективність.
Джерело: 24 канал
Жодні обурення щодо російської вакцини від COVID-19 не змінять думку Кабміну. Про це на брифінгу наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію щодо реєстрації вакцини "Супутник-V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде",
– запевнив очільник МОЗ.
Степанов додав, що Україна використовуватиме ті вакцини, які зареєстровані в Україні або світі, препарати, які пройдуть всі стадії клінічних випробувань.