Можете істерити ще довго: Степанов запевнив, що російську вакцину в Україні не зареєструють

В Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник-V". Препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань і не довів свою ефективність.

Джерело: 24 канал

Жодні обурення щодо російської вакцини від COVID-19 не змінять думку Кабміну. Про це на брифінгу наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Російської вакцини не буде в Україні

Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію щодо реєстрації вакцини "Супутник-V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде",

– запевнив очільник МОЗ.

Степанов додав, що Україна використовуватиме ті вакцини, які зареєстровані в Україні або світі, препарати, які пройдуть всі стадії клінічних випробувань.

Що відомо про вакцину "Супутник- V"

Двокомпонентна векторна вакцина від COVID-19, яку розробили на території Росії.

Наразі вона проходить клінічні випробування. Однак її ефективність ще не підтвердили.

Половина росіян (58%) не готова робити щеплення від коронавірусу, використовуючи цей препарат.

Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником-V", скаржаться на побічні ефекти . Зокрема, підвищену температуру тіла та біль