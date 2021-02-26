Можливі побічні ефекти після COVID-вакцинації: у МОЗ назвали найчастіші

У вакцинованих проти коронавірусу після щеплення можливі незначні побічні ефекти, варто розуміти, що більшість з них – нормальна реакція організму. Водночас у разі їх виникнення слід звернутися до сімейного лікаря.

МОЗ надаватиме аналіз вакцинації

Своєю чергою Міністерство охорони здоров'я буде повідомляти про всі випадки несприятливих подій після вакцинації від коронавірусу в Україні. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Коли ми говоримо про несприятливі події після імунізації, це не значить, що це несприятлива подія внаслідок імунізації. Ми будемо повідомляти про всі несприятливі події, які виникають,

– сказав Віктор Ляшко.

За словами санлікаря, після вакцинації від коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:

почервоніння в місці уколу;

незначне підвищення температури;

поява папул в місці ін'єкції.

Але є і більш серйозні. Ці, що я зараз назвав, трапляються у 5 –7% від кількості провакцинованих, але є випадки й анафілактичних шоків, які трапляються 4 випадки на мільйон,

– додав Ляшко.

7 людей повідомили про побічні реакції на COVID-вакцину

В Україні поки що немає випадків анафілактичного шоку.

Нагадаємо, що станом на 26 лютого, за три дні від початку кампанії масової вакцинації 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусної хвороби.

За минулу добу вакцинували 1 179 медпрацівників – це 792 чоловіків та 387 жінок.

Про перші несприятливі наслідки після імунізації повідомили 7 людей. Усі побічні ефекти не є серйозними, наразі кожен випадок аналізує МОЗ.

Коротко про старт вакцинації в Україні:

Перша партія вакцини – 500 тисяч доз – від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула 23 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей препарат є одним з найкращих у світі.

Сьогодні, 26 лютого стало відомо, що Україна отримає найближчим часом 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу