Очільник МОЗ України наголосив: наразі фіксують позитивні тенденції. Окрім того, очікують, що й надалі кількість заражених йтиме на спад.
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Україна пройшла пік захворюваності,
– повідомив Ляшко.
Міністр також розповів, що Україна уважно стежить за ситуацією, яка відбувається у країнах ЄС. Кількість інфікованих там різко зросла.
Це свідчить, що не варто виключати можливість повторного спалаху. Аби цього не сталося, українцям потрібно вакцинуватися.
Ляшко про епідеміологічну ситуацію в Україні: дивіться відео
У ЄС заговорили про 5-у хвилю COVID-19
- На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у ЄС побоюються 5-ї хвилі пандемії коронавірусу.
- Водночас рівень смертності залишається відносно низьким – це досягнення вакцинації.
- Президент французького регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзельє заявив, що "нещеплені – це вірусні бомби".
- Окрім того, Мюзельє переконаний, що потрібно щеплюватися третьою дозою. Водночас таку пропозицію політика гостро розкритикували.