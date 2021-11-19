Можливий повторний спалах: Ляшко заявив, що Україна перейшла пік захворюваності COVID-19

Віктор Ляшко 19 листопада заявив, що упродовж 2 останніх тижнів епідеміологічна ситуація в Україні покращується. Зокрема, упродовж доби 18 листопадо одужало більше людей, аніж виявили нових інфікованих.

Очільник МОЗ України наголосив: наразі фіксують позитивні тенденції. Окрім того, очікують, що й надалі кількість заражених йтиме на спад.

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Україна пройшла пік захворюваності,

– повідомив Ляшко.

Міністр також розповів, що Україна уважно стежить за ситуацією, яка відбувається у країнах ЄС. Кількість інфікованих там різко зросла.

Це свідчить, що не варто виключати можливість повторного спалаху. Аби цього не сталося, українцям потрібно вакцинуватися.

Ляшко про епідеміологічну ситуацію в Україні: дивіться відео

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