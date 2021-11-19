Можливий повторний спалах: Ляшко заявив, що Україна перейшла пік захворюваності COVID-19

19 листопада 2021 , 13:56
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Джерело:

24 канал

Віктор Ляшко 19 листопада заявив, що упродовж 2 останніх тижнів епідеміологічна ситуація в Україні покращується. Зокрема, упродовж доби 18 листопадо одужало більше людей, аніж виявили нових інфікованих.

Очільник МОЗ України наголосив: наразі фіксують позитивні тенденції. Окрім того, очікують, що й надалі кількість заражених йтиме на спад. 

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Україна пройшла пік захворюваності,
– повідомив Ляшко.

Міністр також розповів, що Україна уважно стежить за ситуацією, яка відбувається у країнах ЄС. Кількість інфікованих там різко зросла. 

Це свідчить, що не варто виключати можливість повторного спалаху. Аби цього не сталося, українцям потрібно вакцинуватися. 

Ляшко про епідеміологічну ситуацію в Україні: дивіться відео

У ЄС заговорили про 5-у хвилю COVID-19

  • На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у ЄС побоюються 5-ї хвилі пандемії коронавірусу.
  • Водночас рівень смертності залишається відносно низьким – це досягнення вакцинації.
  • Президент французького регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзельє заявив, що "нещеплені – це вірусні бомби".
  • Окрім того, Мюзельє переконаний, що потрібно щеплюватися третьою дозою. Водночас таку пропозицію політика гостро розкритикували. 
Автор: Мар'яна Бекало