Вважається, що клімакс, або менопауза, настає не раніше 45 років. Ці цифри середні, а значить – досить умовні. Тому що клімакс дійсно іноді трапляється і в 30-35 років.

Рання менопауза може початися сама по собі без зрозумілої причини. Або це може статися через певні операції, ліки або стан здоров'я.

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Причини ранньої менопаузи

спадковість – якщо у родичів жінки (мами, бабусі) була рання менопауза, то жінка більше схильна до передчасної менопаузи;

куріння – дослідження показують, що куріння може викликати менопаузу на два роки раніше, ніж у жінок, які не курять;

хімієтерапія або променева терапія тазових органів під час раку;

операція з видалення яєчників;

операція з видалення матки – при цьому можуть зберегти яєчники. Але ймовірно, що менопауза настане не відразу, тому що яєчники будуть продовжувати виробляти гормони. Природна менопауза може бути на рік або два раніше, ніж очікувалося;

аутоімунні захворювання – хвороби щитоподібної залози та ревматоїдний артрит. У рідкісних випадках імунна система організму, яка зазвичай бореться з хворобами, може помилково атакувати яєчники та не дати їм виробляти гормони;

ВІЛ і СНІД;

генетичні захворювання – наприклад, жінки з синдромом Тернера можуть рано переживати менопаузу;

синдром хронічної втоми – у жінок з цим синдромом частіше буває рання менопауза.

Симптоми раннього клімаксу

Коли настає клімакс, перше, на що слід звернути увагу, – це зміна характеру менструацій. Регулярні цикли починають чергуватися затримками (від декількох днів до декількох місяців), або зменшується обсяг менструальних виділень.

У деяких жінок можуть спостерігатися й інші симптоми менопаузи, в тому числі:

"припливи" – раптове відчуття жару в області грудей, шиї та обличчя. Під час "припливів" зазвичай посилюється потовиділення, частішає пульс. Тривати "припливи" можуть від декількох хвилин до пів години;

сухість піхви й дискомфорт під час сексу;

труднощі зі сном;

поганий настрій, тривожність і занепокоєння;

зниження статевого потягу (лібідо);

проблеми з пам'яттю і концентрацією.

Наслідки раннього клімаксу

Симптоми раннього клімаксу такі ж, як у менопаузи у звичайному віці, тільки проявляються раніше. Ці симптоми можна помітити самостійно. Але є зміни в організмі, які визначаються тільки разом з лікарем. Наприклад, може знижуватися щільність кісток – виникає остеопороз, який збільшує ризик перелому кісток. Найчастіше вражаються кістки стегна, зап'ястя і хребта.

Також збільшується ризик серцево-судинних захворювань, тому що через зниження естрогену може змінюватися рівень холестерину: підвищується холестерин ліпопротеїнів низької щільності (його часто називають поганим) і зменшується високої щільності (хороший).