Паспорти дискримінуватимуть людей, які не мають змоги вакцинуватись

Під час брифінгу у Женеві представники ВООЗ пояснили свою рекомендацію тим, що у світі досі проблеми з поширенням COVID-вакцин, тому введення паспортів вакцинації для подорожей створює дискримінацію тих, хто ще не має змоги вакцинуватися.

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Ми не хочемо, щоб паспорти щеплення використовувалися як умова для подорожей, через брак рівного розподілу вакцин. Це було б засобом дискримінації і не допомогло б,

– сказав глава ВООЗ Тедрос Габреісус.

З часом ВООЗ схвалить COVID-паспорти

Однак з часом, коли проблема з доступом до вакцин буде вирішена, ВООЗ готова буде підтримати запровадження таких паспортів.

За даними глави ВООЗ, станом на сьогодні у світі зроблено 5,7 мільярда щеплень проти коронавірусу. Він наголосив, що лише 2% від цієї кількості приходиться на Африку.

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