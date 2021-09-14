Можливо, з часом: ВООЗ поки не підтримує введення паспортів вакцинації
Джерело:ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я все ще проти введення паспортів вакцинації проти коронавірусу при подорожах.
Паспорти дискримінуватимуть людей, які не мають змоги вакцинуватись
Під час брифінгу у Женеві представники ВООЗ пояснили свою рекомендацію тим, що у світі досі проблеми з поширенням COVID-вакцин, тому введення паспортів вакцинації для подорожей створює дискримінацію тих, хто ще не має змоги вакцинуватися.
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Ми не хочемо, щоб паспорти щеплення використовувалися як умова для подорожей, через брак рівного розподілу вакцин. Це було б засобом дискримінації і не допомогло б,
– сказав глава ВООЗ Тедрос Габреісус.
З часом ВООЗ схвалить COVID-паспорти
Однак з часом, коли проблема з доступом до вакцин буде вирішена, ВООЗ готова буде підтримати запровадження таких паспортів.
За даними глави ВООЗ, станом на сьогодні у світі зроблено 5,7 мільярда щеплень проти коронавірусу. Він наголосив, що лише 2% від цієї кількості приходиться на Африку.
Паспорти вакцинації: актуально про головне
- Країни Європи схвалили введення паспортів вакцинації, які свідчать про імунізацію проти коронавірусу. Такі документи скасовують необхідність здачі ПЛР-тестів під час подорожей країнами ЄС.
- Зокрема, Українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу.
- Отримати документ можуть ті українці, які пройшли через 2 дози вакцинації. Згенерувавши документ у Дії, чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.
- Велика Британія не вимагатиме паспорти вакцинації для відвідування нічних клубів і масових заходів. COVID-документи також не потрібні для туристів після повернення з деяких країн.