Люди з алергією часто вагаються щодо вакцинації проти COVID-19. Але якщо алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися потрібно.
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Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами, — на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказом до вакцинації. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися,
– пояснили у НСЗУ.
Ознайомтеся зі складом препарату
Якщо людина знає, які саме алергени викликають реакцію, необхідно ознайомитися зі складом вакцини. Він опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щеплюватися цією вакциною,
– додали у НСЗУ.
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Типи вакцин проти коронавірусу:
Джерело: МОЗ
- Векторна – використовує модифікований вірус (вектор), у який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину. Імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла на Т-клітини. Так вакцина формує імунітет.
- Інактивована – містить у складі вбитий вірус. Організм реагує на нього й таким чином формує імунітет.
- мРНК–вакцина – містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Тож, організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.