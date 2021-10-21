Чи можна алергікам вакцинуватися проти коронавірусу

У Національній службі охорони здоров'я України розповіли, чи можна схильним до алергії людям вакцинуватися проти COVID-19. Якщо людина має алергію на їжу, домашніх тварин, ліки тощо, то це не є протипоказом до вакцинації.

Люди з алергією часто вагаються щодо вакцинації проти COVID-19. Але якщо алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися потрібно.

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Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами, — на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказом до вакцинації. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися,

– пояснили у НСЗУ.

Ознайомтеся зі складом препарату

Якщо людина знає, які саме алергени викликають реакцію, необхідно ознайомитися зі складом вакцини. Він опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щеплюватися цією вакциною,

– додали у НСЗУ.

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Типи вакцин проти коронавірусу:

Джерело: МОЗ