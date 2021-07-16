Міфи про вакцинацію
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували інфографіки, які розповідають найпоширеніші упередження щодо вакцинації, які, зокрема ви могли чути від лікарів.
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Ви збираєтеся щепитися проти COVID-19, але ваш лікар радить не поспішати з цим. Він призначив вам загальний аналіз крові та сечі, D-димер та тест на антитіла до коронавірусу. За їхніми результатами він вирішить, чи варто вам вакцинуватися,
– іронічно зазначили у МОЗ.
Чи треба робити ПЛР-тест перед вакцинацією
У такому випадку МОЗ радить змінити лікаря і нарешті записатися на щеплення проти COVID-19. Адже подібних попередніх аналізів здавати НЕ треба!
"Зокрема не потрібно робити ПЛР-тест, чи тест на антитіла до COVID-19 перед чи після щеплення", – пояснили у МОЗ.
Додаткові обстеження перед вакцинацією непотрібні / Інфографіка МОЗ
Помірні дози алкоголю не впливають на ефективність вакцин
Також у МОЗ зазначили, що після отримання щеплення можна вживати алкоголь і це ніяк не вплине на ефективність вакцинації. Водночас там застерігають, що великі дози алкоголю пригнічують імунну систему, що може послабити імунну відповідь на вакцину.
Чи можна пити алкоголь після вакцинації / Інфографіка МОЗ
Так само не впливає на вакцинацію вживання жирної їжі до або після отримання дози.
Місце ін'єкції мочити можна
У міністерстві також розвіяли найпопулярніший міф — щодо заборони мочити водою місце вакцинації!
Приймати душ, приймати ванну після вакцинації та мочити місце щеплення можна. Головне – не терти місце уколу під час та після приймання душу або ванни для уникнення зайвого подразнення,
– зазначили у МОЗ.
Немає обмежень так само щодо фізичних навантажень після вакцинації, якщо немає сильної реакції на отримання щеплення.
Фізична активність після імунізації не заборонена / Інфографіка МОЗ
Водночас експерти пояснили, що після вакцинації можна подорожувати літаком.
"Медичні експерти вважають, що немає підстав для занепокоєння, що щеплення проти COVID-19 на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей".
Коротко про вакцинацію в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 2 539 636 людей:
- 2 539 634 з них отримали першу дозу препарату;
- повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.
Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.
До слова, в Україні можуть схвалити обов'язкову вакцинацію для формування колективного імунітету.
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