Міфи про вакцинацію

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували інфографіки, які розповідають найпоширеніші упередження щодо вакцинації, які, зокрема ви могли чути від лікарів.

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Ви збираєтеся щепитися проти COVID-19, але ваш лікар радить не поспішати з цим. Він призначив вам загальний аналіз крові та сечі, D-димер та тест на антитіла до коронавірусу. За їхніми результатами він вирішить, чи варто вам вакцинуватися,

– іронічно зазначили у МОЗ.

Чи треба робити ПЛР-тест перед вакцинацією

У такому випадку МОЗ радить змінити лікаря і нарешті записатися на щеплення проти COVID-19. Адже подібних попередніх аналізів здавати НЕ треба!

"Зокрема не потрібно робити ПЛР-тест, чи тест на антитіла до COVID-19 перед чи після щеплення", – пояснили у МОЗ.



Додаткові обстеження перед вакцинацією непотрібні / Інфографіка МОЗ

Помірні дози алкоголю не впливають на ефективність вакцин

Також у МОЗ зазначили, що після отримання щеплення можна вживати алкоголь і це ніяк не вплине на ефективність вакцинації. Водночас там застерігають, що великі дози алкоголю пригнічують імунну систему, що може послабити імунну відповідь на вакцину.



Чи можна пити алкоголь після вакцинації / Інфографіка МОЗ

Так само не впливає на вакцинацію вживання жирної їжі до або після отримання дози.

Місце ін'єкції мочити можна

У міністерстві також розвіяли найпопулярніший міф — щодо заборони мочити водою місце вакцинації!

Приймати душ, приймати ванну після вакцинації та мочити місце щеплення можна. Головне – не терти місце уколу під час та після приймання душу або ванни для уникнення зайвого подразнення,

– зазначили у МОЗ.

Немає обмежень так само щодо фізичних навантажень після вакцинації, якщо немає сильної реакції на отримання щеплення.



Фізична активність після імунізації не заборонена / Інфографіка МОЗ

Водночас експерти пояснили, що після вакцинації можна подорожувати літаком.

"Медичні експерти вважають, що немає підстав для занепокоєння, що щеплення проти COVID-19 на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей".

Коротко про вакцинацію в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 2 539 636 людей:

2 539 634 з них отримали першу дозу препарату;

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.

Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.

До слова, в Україні можуть схвалити обов'язкову вакцинацію для формування колективного імунітету.

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