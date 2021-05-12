Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер вважає, що для перетину кордонів наявність COVID-сертифіката не буде обов'язковим. На його думку, будуть й інші шляхи.

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Кучер зауважив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж в ЄС. Також поки що немає рішення, чи потрібно буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів у випадку відсутності сертифіката.

Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати поки не планується, але точно з сертифікатами буде зручніше перетинати кордон. Ми вже відчуваємо, що така тенденція є, і Україна, як частина цивілізованого світу, долучиться до цього,
– заявив він. 

Що відомо про український COVID-паспорт

  • Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року.
  • Вони матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ.
  • Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.
  • Попередньо сертифікат видаватиметься через додаток "Дія".
  • Планується, що сертифікат можна буде видрукувати й отримати в паперовому вигляді.