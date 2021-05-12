Чи можна буде перетинати кордони ЄС без COVID-паспорта

Вакцинний талон не буде панацеєю для перетину кордонів. Євросоюз може запропонувати й інші варіанти для подорожей.

Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер вважає, що для перетину кордонів наявність COVID-сертифіката не буде обов'язковим. На його думку, будуть й інші шляхи.

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Кучер зауважив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж в ЄС. Також поки що немає рішення, чи потрібно буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів у випадку відсутності сертифіката.

Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати поки не планується, але точно з сертифікатами буде зручніше перетинати кордон. Ми вже відчуваємо, що така тенденція є, і Україна, як частина цивілізованого світу, долучиться до цього,

– заявив він.

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