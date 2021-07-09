Віктор Ляшко розповів, що зустрічався з генеральним директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге. Посадовці обговорювали визнання країнами світу китайської вакцини від компанії Sinovac.

До теми Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю

Віктор Ляшко “ У перші дні на посаді міністра охорони здоров'я мене запитували, коли ВООЗ визнає вакцину Sinovac, яку ми використовуємо в Україні. Я обіцяв, що це відбудеться через тиждень-два. Як бачимо, це відбулось і вакцина CoronaVac визнана ВООЗ і на неї можна видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації".

Очільник МОЗ також розповів, що політики та дипломати роблять все можливе для того, щоб українці, які вакцинувались китайським препаратом, могли подорожувати світом.

5 липня Ляшко був у Брюсселі, де зустрічався з генеральним директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге. Зокрема вони обговорили міжнародне право, яке передбачає, що подорожувати та перетинати кордони, коли є епідемія, можна за умови повного курсу вакцинації вакцинами, які визнані ВООЗ.

Віктор Ляшко “Там мене запевнили, що вони працюють з усіма країнами для того, щоб вони швидше визнали вакцини, які визнані зовнішнім регулятором - ВООЗ. Тому звертаюсь до всіх – вакцинуйтесь, а все інше віддайте дипломатам та політикам – ми все зробимо”.

Які вакцини нині розглядають в ЄС для схвалення: