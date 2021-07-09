Чи можна буде подорожувати світом з вакциною CoronaVac: відповідь Ляшка
Джерело:ТСН
Очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що вакциновані CoronaVac українці зможуть подорожувати за кордон. Він переконує, що нині політики та дипломати роблять все можливе для цього.
Віктор Ляшко розповів, що зустрічався з генеральним директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге. Посадовці обговорювали визнання країнами світу китайської вакцини від компанії Sinovac.
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Віктор Ляшко
“ У перші дні на посаді міністра охорони здоров'я мене запитували, коли ВООЗ визнає вакцину Sinovac, яку ми використовуємо в Україні. Я обіцяв, що це відбудеться через тиждень-два. Як бачимо, це відбулось і вакцина CoronaVac визнана ВООЗ і на неї можна видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації".
Очільник МОЗ також розповів, що політики та дипломати роблять все можливе для того, щоб українці, які вакцинувались китайським препаратом, могли подорожувати світом.
5 липня Ляшко був у Брюсселі, де зустрічався з генеральним директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге. Зокрема вони обговорили міжнародне право, яке передбачає, що подорожувати та перетинати кордони, коли є епідемія, можна за умови повного курсу вакцинації вакцинами, які визнані ВООЗ.
Віктор Ляшко
“Там мене запевнили, що вони працюють з усіма країнами для того, щоб вони швидше визнали вакцини, які визнані зовнішнім регулятором - ВООЗ. Тому звертаюсь до всіх – вакцинуйтесь, а все інше віддайте дипломатам та політикам – ми все зробимо”.
Які вакцини нині розглядають в ЄС для схвалення:
- Німецький препарат CureVac (CVnCoV),
- Американський Novavax (NVX-CoV2373),
- Російський "Супутник V",
- Китайську вакцину Sinovac Vero Cell (більш відома, як CoronaVac).