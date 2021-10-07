Коли допустимо ділити таблетки

Ендокринолог Талья Домбровська наголосила, що розламувати таблетку можна, якщо на таблетці є риска для поділу. Вважається, що в такому випадку в одній і другій половинці буде одна і та ж строго регламентована доза препарату.

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Якщо риска поділу відсутня, то ділити таблетки – не можна!

Чому не можна ділити інші таблетки

в таблетці може бути нерівномірний розподіл речовини (особливо якщо це комбіновані ліки),

якщо таблетка покрита захисною оболонкою, то та або захищає діючу речовину від руйнівної дії шлункового соку, або береже слизову шлунка від агресивної речовини, тож її руйнування під час поділу може мати негативні наслідки.

ліки з уповільненим вивільненням створені, щоб повільно віддавати нам діючу речовина для кращої переносимості, поступової і більш тривалої дії.

під впливом сонячного світла або підвищеної вологості таблетка, поділена на частини, швидше втратить свої властивості.

Які таблетки категорично не можна ділити

таблетки без риски для поділу;

розсипчасті таблетки, які легко кришаться;

таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;

таблетки з декількома діючими компонентами;

протизаплідні засоби;

препарати для хімієтерапії;

протисудомні або судинозвужувальні засоби;

капсули з порошком або гелем.

Лікарка наголосила на важливості ознайомлення з інструкцією препарату перед вживанням, якщо потрібно ділити таблетку, то краще порадитись з лікарем, який призначив їх.