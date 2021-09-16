Серед найпоширеніших помилкових аргументів: маски можуть сприяти розмноженню мікробів та підвищують рівень вуглекислого газу, що вдихається. Але експерти запевняють – прання багаторазових масок робить їх чистими, і, відповідно, безпечними. Тим паче немає жодних наукових підтверджень того, що носіння маски підвищують рівень вуглекислого газу в крові.

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Деякі люди також стверджують, що коли оточення маленьких дітей перебуває в масках, то діти втрачають важливі візуальні й соціальні сигнали, що може негативно впливати на навчання та розвиток. Але експерти зазначали, що діти з порушенням зору або слуху навчаються адаптуватися, отже й інші діти теж.

Чому не варто нехтувати носінням масок

При цьому є вагомі докази того, що використання масок у школах може знизити передачу COVID-19 серед дітей та дорослих. З огляду на штат Арізона, спалахи COVID-19 удвічі рази частіше зустрічаються в школах без обов'язкового маскового режиму.

Дослідження, проведені в шкільних округах в інших штатах, також показали, що носіння масок може значно знизити швидкість передачі COVID-19, особливо в поєднанні з фізичною дистанцією й іншими заходами профілактики.

Що ми знаємо про профілактику та контроль за інфекціями, так це те, що немає жодного втручання, яке допоможе перемогти вірус,

– сказав доктор Джошуа Шаффцін.

Але він зазначив, що кожен захід є важливим і існує безліч доказів того, що масковий режим є ключовим компонентом підвищення безпеки шкіл.

Як зробити носіння маски комфортним