Немає даних, що сон взагалі може бути шкідливим. Буває так, що дуже хочеться прилягти вдень. Іноді така перерва бадьорить, а може, навпаки, додати розбитості.

Новонароджені в нормі сплять від 14 до 17 годин на добу. У міру дорослішання кількість сну за день зменшується: дітям достатньо спати 10-13 годин, підліткам – 8-10 годин, а дорослим – 7-9 годин. Діти потребують денного сну до 5 років, потім лягати спати вдень можна за бажанням, рекомендують медики.

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Коли денний сон може бути корисним

Сон вдень ​​може бути корисний, якщо збігається зі способом життя й особистими циклами людини.

Денний сон допомагає розслабитися, покращує настрій і пам'ять, знижує стомлюваність. Крім того, денний сон може сприяти зниженню артеріального тиску і зменшувати імпульсивність вчинків.

Денний сон буває декількох видів:

відновний – якщо ви погано спали вночі або працювали в нічну зміну;

профілактичний – якщо попереду нічна вечірка;

для задоволення – коли хочеться відпочити та розслабитися, а ви правда дуже любите спати;

лікувальний – допомагає відновитися швидше під час хвороби.

Скільки можна спати вдень

Денний сон краще обмежити до 15-30 хвилин. У цьому допоможе будильник. Якщо спати довше, може виникнути інерція сну. Це період переходу від сну до активного дня, під час якого погіршується координація і може виникнути дезорієнтація в просторі.

Найчастіше інерція сну з'являється, якщо прокинутися під час REM-фази (стадія сну, коли щось сниться). Коли ми прокидаємося в REM-фазі, вміст мелатоніну (гормону сну) в нашому організмі залишається високим, звідси й побічні ефекти.

Але тривалість денного сну може бути збільшена без погіршення самопочуття, якщо ви, наприклад, дуже втомилися. Лягати краще до 15 годин, щоб не було проблем з пробудженням. Заснути швидше вийде в темній і тихій прохолодній кімнаті на зручному матраці.