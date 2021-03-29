Чи можна іноземцям приїхати в Україну з довідкою про вакцинацію

У ДПС уточнили правила в'їзду в Україну для іноземців. Так, з довідкою про вакцинацію проти коронавірусу наразі іноземці в'їхати не можуть, для перетину кордону слід показати негативний результат ПЛР-тесту.

Іноземці зможуть в'їхати на територію України тільки при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус і страховки.

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Начальник управління прикордонного контролю Юрій Лисюк заявив, що жодні інші документи до уваги прийматися не будуть.

Стосовно того, чи підійде довідка про вакцинацію від коронавірусу замість негативного ПЛР-тесту, Лисюк заявив, що наразі законодавчо це питання ніяк не регламентоване. Відтак такі довідки вони не прийматимуть.

При наявності таких документів ми на них не реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест – тоді буде здійснено пропуск,

– сказав Юрій Лисюк.

До слова, масова вакцинація українців розпочалася вже у лютому. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні видаватимуть паспорти та інші документи, що підтверджують вакцинацію.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу