Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, які, зокрема, використовує Україна, є взаємозамінними незалежно від країни виробництва. Люди, які отримали першу дозу препарату проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, можуть отримати другу ін'єкцію вакциною AstraZeneca, яку виробили на інших майданчиках.

Такі рекомендації Міністерству охорони здоров'я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомили у Кабінеті міністрів України.

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Вакцини не є взаємозамінними

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними, – пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

Вакцинацію повинні проводити одним типом вакцин

Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer або інактивованою вакциною Sinovac – щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення.

Водночас Німецька комісія з питань вакцинації STIKO рекомендувала людям у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною від AstraZeneca, друге щеплення робити іншим препаратом.

Статистика: Станом на 5 квітня в Україні вакцинували 291 824 людини, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Які вакцини наявні в Україні

Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield – усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.

В Україну також вже прибула й партія вакцини CoronaVac, але наразі її ще не використовують. Все через те, що немає потрібних документів від компанії, яка займалась поставкою.

Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня. Крім того, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу