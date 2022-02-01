Чи можна користуватись телефоном у ванні

Якщо не підключати телефон до електромережі, можна безпечно сидіти у соцмережах. А ще краще покласти телефон у водонепроникний чохол.

Чи можна використовувати телефон у ванні

Якщо у воду впаде відключений від електромережі смартфон, він не вдарить струмом. Напруга телефону – близько 4 вольт, коли він потрапить у воду, людина цього навіть не відчує.

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До того ж багато сучасних телефонів мають водозахист, тобто вода просто не потрапить усередину пристрою.

Але ставити телефон на зарядку у ванній – не найкраща ідея. Відомі випадки смерті від удару струмом, коли зарядний пристрій потрапляв у воду у ванні. Наприклад, можна випадково впустити телефон із підключеною зарядкою.

Вода – відмінний електропровідник, а зарядний пристрій забезпечує доступ до мережі з напругою 220 вольтів або вище. Удар такого сильного струму може призвести до пошкодження тканин та органів, спровокувати фібриляцію шлуночків або зупинку серця.

Подбайте про додатковий захист

Якщо дуже хочеться позалипати в екран або знімати історії у ванні, краще заздалегідь зарядити телефон і покласти його у водонепроникний чохол. Річ у тім, що навіть смартфони для зйомки під водою все одно можуть пропускати вологу. А пошкодження телефону після контакту з водою не є гарантійним випадком.