Чи можна лікарям носити аксесуари на руках та фарбувати нігті

Чи можна лікарям носити обручки, персні, наручні годинники та браслети й чи можна їм робити художній манікюр? У Центрі громадського здоров'я вважають, що це потрібно категорично заборонити медичним працівникам під час догляду за пацієнтами.

У відомстві наголосили, що це не дисциплінарна примха, а гігієнічна потреба. Тому що такі, на перший погляд, дрібнички можуть загрожувати здоров'ю працівників та пацієнтів.

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Чому медикам не варто мати прикраси та відрощувати нігті: переконливі факти

Шкіра під обручками більше колонізована мікроорганізмами в порівнянні з іншими ділянками шкіри на пальцях. Крім того, обручки, персні та інші прикраси на руках збільшують ризик ушкодження медичних рукавичок.

В піднігтьових ділянках є багато бактерій та дріжджових грибів. Наявність довгих нігтів унеможливить доступ мила або антисептика в ці ділянки.

Як і прикраси, довгі та гострі нігті (природні або штучні) можуть легко пошкоджувати медичні рукавички.

Нанесений лак для нігтів якщо і не сприяє збільшенню кількості мікроорганізмів на них, але швидко вкривається мікротріщинами. А це сприятливі умови для розмноження мікробів та їхньої "захищеності" від мила та антисептичних засобів.

У кожному закладі, який проводить догляд за пацієнтами, має бути розроблена політика щодо заборони носіння ювелірних виробів, штучних нігтів та покриття нігтів лаком,

– йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У центрі зауважили, що такі правила не повинні враховувати культурні або релігійні уподобання, оскільки від цього залежить здоров’я як працівників, так і пацієнтів.