Чи можна людям з алергією вакцинуватися проти коронавірусу

Людям з будь-якою алергією можна вакцинуватися проти коронавірусу. Протипоказання існують лише для тих людей, у яких був анафілактичний шок на першу дозу.

При цьому важливо не заразитися коронавірусом в черзі на вакцинацію. Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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Людям з алергією, з полінозом, з будь-якою алергією можна вакцинуватися. Вакцинувати не будуть тільки того, у кого був анафілактичний шок на першу дозу вакцини від COVID-19. Всім іншим вакцинуватися можна і потрібно,

– заявила вона.

Булавінова наполягла на тому, що вакцинація повинна відбуватися в просторих приміщеннях і при дотриманні всіх необхідних заходів епідеміологічної безпеки.

При цьому вона наголосила, що при інфікуванні коронавірусом важливо не займатися самолікуванням і слідувати тільки рекомендаціям свого особистого лікаря.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини отримали другу, завершальну ін'єкцію.

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу вакцинувалися 7 144 470 людей. 7 144 468 з них отримали щонайменше одне щеплення, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 12 875 593 щеплення проти коронавірусу.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу